اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ميسي YALLA ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ميسي YALLA ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام المباراة اليوم بين منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر 2019 ، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة 19:00 ، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة 20:00 ، سوف يتم نقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD السعودية الرياضية1 ، على استاد جامعة الملك سعود.

من المرتقب أن يكون هناك سحب على جوائز قيمة على أرقام التذاكر، يذكر أن السوبر كلاسيكو بالسعودية العام الماضي قد شهد فوز البرازيل ، ونذكركم بأن أسعار التذاكر من 200 إلي 5000 ألاف ريال سعودي ، وسيشارك في المنتخبين كبار اللاعبين وسنضع التشكيل الرسمي غداً للمنتخبين.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل