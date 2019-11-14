اونلاين | مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر مجانًا beIN SPORT المفتوحة بدون تقطيع

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يلا شوت بلس شاهد البث المباشر لمواجهة منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب نظيره منتخب الكاميرون KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما GOAL KOORA.

يلا كورة ووعد رمضان صبحي قائد منتخب مصر جماهير الكرة المصرية بأنهم سيبذلوا أقصى مجهود لديهم من أجل إسعاد جميع الجماهير التي تساندهم في البطولة وذلك بعد مباراة غانا الأخيرة YALA KOORA وظهرت الروح على لاعبي منتخب مصر بعد التأخر في النتيجة مرتين والعودة وتحقيق الانتصار في الدقائق الأخيرة بشكل مثير عن طريق احمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة BEIN MATSH.

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كورة ستار ويعد أبرز اللاعبين الذين ظهروا مع المنتخب في البطولة هم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والذي سجل هدفين حتى الآن في البطولة KOORA STAR وأحمد فتوح ظهير ايسر فريق سموحة والذي صنع هدفين في مواجهتين فقط، ورمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والذي نجح في إحراز هدف وصناعة اخر منذ بداية البطولة COOL KOORA.

يلا لايف وتضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا، حيث انتهت الجولة الأولى بالتعادل في المباراتين YALA SHOOOT PLUS وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب زامبيا اليوم على ستاد السلام الدولي، بينما سيواجه منتخب زامبيا نظيره منتخب نيجيريا أيضاً YALA LIVE.

جول كورة وكانت الجولة الأولى من المجموعة الثانية قد انتهت بالتعادل بين جميع المنتخبات، ولكن حقق منتخب جنوب افريقيا فوزا صعبا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدف نظيف مساء الأمس KOORA STAR بينما فاز منتخب نيجيريا على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مما ستجعل تلك النتائج زيادة الإثارة في الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المجموعة في البطولة EGYPT VS CAMERON.