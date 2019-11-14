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باريس سان جيرمان يسعي لضم ايكاردي نهائيا

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محمد حسين 0 تبليغ

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الخميس 14 نوفمبر 2019

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاوضاته من أجل ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق المعار له من نادي إنتر ميلان نهائياً خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن باريس سان جيرمان بدأ الحديث مع واندا نارا وكيلة أعمال اللاعب لضمه نهائياً حيث يرغب بطل فرنسا في تفعيل بند خيار الشراء نهائياً مقابل 65 مليون يورو حسب العقد المتفق عليه بينه وبين النادي الإيطالي

وشارك إيكاردي في 10 مباريات بقميص باريس بكافة المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

ويسعي النادي في تفعيل بند شراء المهاجم الارجنتيني ليكون خليفة الاورجوياني ايدسون كافاني الهداف التاريخي للنادي الذي ينوي الرحيل بعد انتهاء عقده الصيف القادم .

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