شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين مصر والكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الكاميروني، بنتيجة 1-1 خلال المواجهة الجارية الأن على ملعب ستاد القاهرة، في اطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة بالقاهرة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقدم المنتخب الأولمبي عن طريق هدافه مصطفى محمود من متابعة لعرضية كريم العراقي يقابلها بتسديدة قوية تسكن شباك الكاميرون في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 38 استطاع منتخب الكاميرون من تسجيل هدف التعادل من ضربة ركنية وسط ارتباك من مدافعي المنتخب يستطيع لاعب الكاميرون من اصطياد الكرة وتسجيل الهدف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.