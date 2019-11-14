شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. المنتخب الاولمبي يتعادل أمام الكاميرون بهدف لكل فريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنتخب الاولمبي يكتب التفوق التهديفى لمصطفى محمد انتهي الشوط الأول من مباراة مصر والكاميرون في الجولة الثالثة لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام، بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما. المنتخب الاولمبي الشوط الأول لم يشهد أي ملامح للخطورة من جانب منتخب الكاميرون علي مرمي المنتخب الأولمبي ، عدا كرة واحد من جانب منتخب الكاميرون ينجح محمد صبحي حارس مرمي الفراعنة في ابعادها.

المنتخب الاولمبي فيما نجح المنتخب الوطني الأولمبي في فرض سيطرته علي مجريات الشوط الأول كاملا ، واستطاع مصطفي محمد في الدقيقة 28 من احراز هدف التقم للفراعنة من تحويل عرضية كريم العراقي داخل مرمي الكاميرون. فيما نجح المنتخب الوطني الأولمبي في فرض سيطرته علي مجريات الشوط الأول كاملا ، واستطاع مصطفي محمد في الدقيقة 28 من احراز هدف التقم للفراعنة من تحويل عرضية كريم العراقي داخل مرمي الكاميرون. انتهي الشوط الأول من مباراة مصر والكاميرون في الجولة الثالثة لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام، بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما. ويحاول لاعبو الكاميرون احراز هدف التعادل ، حتي ينجح ايريك ايوك في احراز هدف التعادل في الدقيقة 39 من ركلة ركنية وسط دربكة دفاع المنتخب ، لينتهي الشوط بالتعادل الايجابي 1/1. وبدا شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل يضم كل من :

تشكيل المنتخب الاولمبي حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح Advertisements الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي الهجوم: مصطفى محمد فيما بدأ منتخب الكاميرون المباراة بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: سيمون اموسولا الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك

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