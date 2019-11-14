شكرا لقرائتكم فايلر ومصطفى شوبير يحسمان انتقال حارس الأهلى لإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الأهلى، قيد مصطفى شوبير، حارس الفريق الصاعد، فى قائمة الفريق الأحمر الإفريقية حال تمسك على لطفى حارس الأحمر بالرحيل فى شهر يناير القادم معاراً إلى إنبى، بعد المفاوضات التى تجددت خلال الساعات الماضية بشأن رغبة النادى البترولى فى استعارة حارس الأهلى بعد تعثر حصوله على خدمات محمد أبو جبل حارس الزمالك.

واستهدف إنبى من البداية استعارة حارسه السابق على لطفى من الأهلى ولكن تمسك مسئولو القلعة الحمراء باستمرار لطفى ضمن صفوف الفريق الأحمر لقيده فى القائمة المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال إفريقيا ليدخل مسئولو إنبى، بعد ذلك فى مفاوضات مع أبو جبل قبل إعادة فتح باب التفاوض مع الأهلى حول ضم على لطفى مجددا.

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وشهدت المفاوضات الدائرة بين الطرفين، اقتراحاً، بقيد الأهلى لحارسه مصطفى شوبير مع الثنائى محمد الشناوى وشريف إكرامى فى القائمة الأفريقية مع الموافقة على رغبة على لطفى فى الخروج معارا فى شهر يناير القادم للمشاركة بشكل أساسى مع إنبى خاصة إن الحارس يعتبر الفريق البترولى ويرى إنه فى منحة بالوقت الحالى ويحتاج تواجده ضمن صفوفه.

وكشف مسئولو الأهلى لإنبى إنهم سيعرضون الأمر كاملا على السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق لحسم بشكل نهائى إمكانية رحيل على لطفى معاراً من عدمه وإخطارهم بالمسألة بشكل نهائى.