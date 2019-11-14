شكرا لقرائتكم البدري يكشف السبب وراء تردي مستوى منتخب مصر الاول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول ان فورمة المباريات لبعض اللاعبين وغيابهم عن خوض مباريات لفترة طويلة مثل لاعبي الاهلي والزمالك جاء بالسلب علي مستوي اللاعبين في مباراة اليوم.

تابع البدري انه سيكون هناك تغييرات في تشكيل المنتخب في مباراة جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر.

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سقط المنتخب الوطني الأول في "فخ" التعادل المُحبط أمام كينيا حيث تعادل المنتخبين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب فى مستهل مشوار المنتخب ب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

تابع البدري ان التفاوت بين خوض اللاعبين للمباريات اثر بالسلب علي اداء الفريق ولكنه يفكر لان في مباراة جزر القمر المقرر لها يوم ١٨ نوفمير.

سجل كهربا هدف منتخب مصر في الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكيني ميشيل أولونجا في الدقيقة 67.