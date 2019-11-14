شكرا لقرائتكم ناصر عباس: التعاون النموذجي سر نجاح طاقم التحكيم الكاميروني في لقاء مصر وكينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر * كينيا

المسابقة : تصفيات أفريقيا المؤهله إلي بطوله أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

الملعب : استاد برج العرب

نتيجة المباراة : التعادل الأيجابي هدف مقابل هدف

حكم ساحة : اليوم ألومي

المساعد الأول : الفيز نوبي

المساعد الثاني : ساندا أوماريو

الحكم الرابع : بلايزي نجوا

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

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حكم المباراة : اليوم ألومي

القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : نجح الحكم الكاميروني اليوم في اداراه المباراه بتقدير جيد جدا نتيجه خبراته الكبيره في مثل هذه المباريات بالاضافه الي التعاون المثمر بينه وبين طاقم التحكيم خاصه المساعد الثاني وظهر ذلك في الدقائق 39 ، 82 ، 94 من عمر اللقاء . ففي الحاله الأولي يتمكن المساعد الثاني من احتساب مخالفه لمس الكره باليد من لاعب مصر محمود علاء علي حدود منطقه الجزاء يشير اليها الحكم المساعد بتكنيك رايه صحيح ويبين للحكم ان المخالفه خارج منطقه الجزاء ، وفي الحاله الثانيه قرار من المساعد الثاني باستمرار اللعب ويقظه وتركيز في عدم عبور الكره خط مرمي منخب كينيا ، والحاله الثالثه في الدقيقه 94 يطالب لاعبي مصر بركله جزاء نتيجه سقوط زيزو داخل منطقه جزاء كينيا الحكم قريب ، ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح بعدم وجود المخالفه نتيجه السقوط المصطنع من اللاعب نجاح طاقم التحكيم كان نتيجه للتعاون والتفاهم الجيد بين الجميع

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم محمود علاء في الدقيقه 39 نتيجه تعطيل الهجوم الواعد . كما أنذر من كينيا كلا من جوما ، صموائيل في الدقائق 48 ، 93 نتيجه التهور واضاعه الوقت .

اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنيه ممتازة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، وتحمل السرعه ، وظهر ذلك في الدقائق 10 ، 25 ، 47 ، 93 ومتابعه جيده لطرق وأساليب اللعب خاصه الحالات داخل مناطق الجزاء .

تقييم عنصر الشخصيه : الحكم لديه شخصيه جيده سيطر من خلالها علي احداث وسير المباراه .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 47 ، 48 بتقدير صحيح وأشار باستمرار اللعب في حاله تميز في الدقيقه 18 لصالح مصر بتقدير صحيح

المساعد الثاني : تعاون مع الحكم في احتساب لمسه يد علي حدود منطقه الجزاء في الدقيقه 39 لصالح كينيا بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم في السيطرة علي المنطقة الفنية طبقا للقانون .