شكرا لقرائتكم بعد 30 دقيقة .. المنتخب الاولمبي يتقدم على الكاميرون بهدف لمصطفي محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من عمر مباراة المنتخب الأولمبي والكاميرون ، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في مصر، بتقدم المنتخب الاولمبي بهدف احرزه مصطفي محمد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

تعددت ركنيات المنتخب الاولمبي علي مرمي الكاميرون ، وكان الفراعنة الصغار هم الأفضل ، فيما حاول لاعبو الكاميرون احراز اهداف ولكن لم تسنح لهم أي فرص خطيرة.

الدقيقة 28 تشهد احراز مصطفي محمد هداف البطولة والمنتخب الاولمبي للهدف الاول للمنتخب من عرضية كريم العراقي معلنا تقدم الفراعنة بعد 30 دقيقة .

وبدا شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح

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الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد

فيما بدأ منتخب الكاميرون المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: سيمون اموسولا

الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو

الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت

الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك