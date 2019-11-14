شكرا لقرائتكم حسام البدري : خسرنا نقطتين بس المشوار لسه طويل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسقط المنتخب الوطني الأول في "فخ" التعادل المُحبط أمام كينيا حيث تعادل المنتخبين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب فى مستهل مشوار المنتخب ب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 .
تابع البدري ان التفاوت بين خوض اللاعبين للمباريات اثر بالسلب علي اداء الفريق ولكنه يفكر لان في مباراة جزر القمر المقرر لها يوم ١٨ نوفمير، وسجل كهربا هدف منتخب مصر في الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكيني ميشيل أولونجا في الدقيقة 67.
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