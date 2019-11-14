شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يتقدم بهدفين مقابل هدف أمام الكاميرون بعد 60 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

المنتخب الأولمبي الوطني بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ للاعبي المنتخب الأولمبي املا في تحقيق الفوز علي منتخب الكاميرون العنيد وتصدر المجموعة الاولي، وهو ما تحقق في الدقيقة 50 عن طريق القناص مصطفي محمد صاحب الـ 4 أهداف في البطولة يتصدر بها هدافي البطولة، ليحرز الهدف الثاني له وللمنتخب الوطني وتصبح النتيجة 2/1 للمنتخب الأولمبي.

كان الشوط الأول قد انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1 احرز مصطفي محمد هدف الفراعنة الاولي وتعادل ايريك ايوك لمنتخب الكاميرون.

بدا شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح

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الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد

فيما بدأ منتخب الكاميرون المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: سيمون اموسولا

الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو

الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت

الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك