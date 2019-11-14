شكرا لقرائتكم أستراليا تعبر الأردن.. ومنتخب الكويت يسحق تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل منتخب أستراليا انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية المقررة 2023، بعد تغلبه 1 - صفر على مضيفه منتخب الأردن يوم الخميس في الجولة الخامسة للمجموعة.

وواصل منتخب أستراليا تصدره لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد منتخب الأردن عند سبع نقاط في المركز الثالث.

ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه آدم تاغارت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، فيما أخفق المنتخب الأردني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارته الأولى على ملعبه في تاريخ مواجهاته مع المنتخب الأسترالي.

وسحق المنتخب الكويتي نظيره التايواني 9 - صفر، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، وتقدم المنتخب الكويتي عبر مهاجمه يوسف ناصر في الدقيقة 21 و، ثم سجل فهد الإبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يضيف مبارك فنيني الهدف الثالث في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 55 سجل بدر المطوع الهدف الرابع، ثم عاد يوسف ناصر ليسجل الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يسجل فيصل الحربي الهدف السادس في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 سجل نواف الخالدي الهدف السابع، فيما سجل لي شان مدافع تايوان الهدف الثامن في شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 77، قبل أن يختتم فيصل عجب مهرجان الأهداف بالهدف التاسع في الدقيقة 81.

Advertisements

ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الأسترالي المتصدر،فيما بقي المنتخب التايواني بدون رصيد من النقاط في المركز الخامس والأخير.

وفاز المنتخب العماني على ضيفه منتخب بنغلاديش 4- 1 ، في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة، وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 48 عن طريق محسن الخالدي، قبل أن يضيف زميله المنذر العلوي الهدف الثاني في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 79 سجل أرشد العلوي الهدف الثالث للمنتخب العماني، قبل أن يسجل بيبلو أحمد هدف تقليص الفارق لمنتخب بنغلاديش.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الثاني، سجل عمران الهيدي الهدف الرابع للمنتخب العماني.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بنغلاديش عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وحقق منتخب اليمن انتصاره الأول في المجموعة الرابعة بالتصفيات المزدوجة، بعدما تغلب 1 - صفر على نظيره الفلسطيني في الجولة الخامسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مثيرا للمنتخب السعودي 3-2 على مضيفه منتخب أوزبكستان.

وتربع منتخب السعودية على الصدارة برصيد ثماني نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان، فيما ودع المنتخب اليمني مؤخرة الترتيب، ليرتقي للمركز الثالث برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة على منتخبي فلسطين وسنغافورة، صاحبي المركزين الرابع والخامس.