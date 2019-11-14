شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: طالبت اللاعبين بمصالحة الجماهير بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على منتخب كينيا التى أقيمت اليوم الخميس فى التصفيات الأفريقية، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، إلا أن الفريق لم ينجح فى تحقيق مراده وانتهت المباراة بالتعادل.

وأكد البدرى أنه كان يعلم أن الجماهير ستغيب عن مباراة اليوم، مشدداً أن الفريق مُطالب بتعويض التعادل فى مواجهة جزر القمر المقبلة والمقرر اقامتها يوم 18 نوفمبر الجارى على ملعب الأخير.

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وقال البدرى: "غياب محمد صلاح وعبد الله السعيد جاء لظروف خاصة، وعلينا أن نتعامل مع هذه الظروف وأن يكون التفكير إيجابى فيما هو قادم ولازال متبقى 5 مباريات.

وسقط المنتخب الوطنى الأول فى "فخ" التعادل المُحبط أمام كينيا، حيث تعادل المنتخبين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، سجل كهربا هدف منتخب مصر فى الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكينى ميشيل أولونجا فى الدقيقة 67.