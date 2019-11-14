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السهل الممتنع شعار حكم مواجهة مصر وكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

المباراة – منتخب مصر X منتخب كينيا الجولة الاولى لتصفيات أمم افريقيا 2021.

الملعب – ستاد برج العرب

النتيجة-   التعادل 1/1

الحكم الكاميرونى- اليوم بنايت

الحكم المساعد الاول- الفيس نوبي

المساعد الثاني - ساندا أوماريو

الحكم الرابع -   بلايزي نجوا

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تقييم اداء الحكم  

اللياقة البدنية -(  التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة-  زاوية الرؤية ) 

اللياقة البدنية والمرونة والرشاقة تمنح الحكم الكاميروني السيطرة على مجريات اللقاء حيث تحرك بشكل جيد ونجح في ايجاد زاوية رؤية مناسبة تابع من خلالها الهجمات المرتدة السريعة ساعدته بشكل كبير خبرته.

الشخصية والسيطرة

تمتع الحكم بشخصية هادئة رغم انه لم يجد صعوبة في أدارة المباراة التي لم يتعرض خلالها لاختبارات حقيقة وكان حاسما مع اعتراضات اللاعبين من البداية وحافظ على هدوئه واحسن تقدير اكثر من التحام داخل الـ18 وسمح باستمرار في تقدير رائع .

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  تطبيق القانون ( 28 مخالفة –  وانذارين)

تدخلت صافرة الحكم  الكاميرونى واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب وسمح باستمرار في الاخطاء الوهمية و الالتحامات المشروعة وكان دائما قريبا من الاحداث خاصه في النصف ساعة الاخير التي شهدت توترا وعصبية داخل المستطيل الاخضر لكنه حافظ على هدوئه ، اشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة في مناسبتين الاولى لمدافع منتخب الفراعنة  محمود علاء فى الدقيقة 39 والثانية من نصيب لاعب الضيوف ايريك اوما فى الدقيقة  56 فى الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء للاعب المنتخب  طارق حامد للتهور فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

 

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المساعدان

  ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار في اكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون

الحكم الرابع 

أدت مهمته بشكل جيد وتعامل مع الاجهزة الفنية بهدوء وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

 

إحصائيات المباراة :28خطأ - 8 ركلات ركنية -  3 بطاقتين صفراء ––  هدفين    

الدرجات: الحكم 8.0– . المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0 .
 

 

 

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