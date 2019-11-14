شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الكاميرون يتعادل 1/1 مع المنتخب الاولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول من مباراة مصر والكاميرون في الجولة الثالثة لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام، بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.

الشوط الأول لم يشهد أي ملامح للخطورة من جانب منتخب الكاميرون علي مرمي المنتخب الأولمبي ، عدا كرة واحد من جانب منتخب الكاميرون ينجح محمد صبحي حارس مرمي الفراعنة في ابعادها.

فيما نجح المنتخب الوطني الأولمبي في فرض سيطرته علي مجريات الشوط الأول كاملا ، واستطاع مصطفي محمد في الدقيقة 28 من احراز هدف التقم للفراعنة من تحويل عرضية كريم العراقي داخل مرمي الكاميرون.

ويحاول لاعبو الكاميرون احراز هدف التعادل ، حتي ينجح ايريك ايوك في احراز هدف التعادل في الدقيقة 39 من ركلة ركنية وسط دربكة دفاع المنتخب ، لينتهي الشوط بالتعادل الايجابي 1/1.

وبدا شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح

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الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد

فيما بدأ منتخب الكاميرون المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: سيمون اموسولا

الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو

الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت

الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك