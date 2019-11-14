شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: خسائر المنتخبات.. والإصابات سببها عنف مدربى الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن نتحدث عن نتائج منتخباتنا المصرية، سواء تحت 23 سنة أو الفريق الأول، لأن النتائج هي ببساطة الناتج المحلي الكروي لما تقدمه منتخاباتنا من أداء غير مقنع، ولا مرضٍ.

ببساطة.. راجعوا حتى الدقائق التي يتفوق فيها منتخبنا، فماذا ستجدون؟!

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يظل الفريق بـ"حمل زائد" بدنياً نتاج وجود مخطط أحمال، وتدريبات بدنية تشبه الصاعقة.. وفي أقل تقدير تماثل فترات الإعداد، وهذا بالطبع يؤدي إلى حمل بدني فوق طاقة عضلات نجومنا.