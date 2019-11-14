شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. كهربا يتصدر تويتر عقب إحرازه هدف الفراعنة فى مرمى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محمود كهربا مهاجم فريق أفيش البرتغالى ومنتخب مصر موقع التواصل الاجتماعى تويتر هقب أحرازه هدف التقدم فى مباراة الفراعنة أمام كينيا فى المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالاسكندرية .

تقدم كهربا مهاجم المنتخب الوطنى، بالهدف الأول لمصر أمام كينيا فى الدقيقة 42 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".