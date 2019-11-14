شاهد.. عبد الرحمن مجدي يسدد كرة قوية علي مرمي الكاميرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الوطنى الأولمبي ، مرمي الكاميرون من خلال تسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول ، فى المباراة التى تجمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولى بالجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، لتستمر النتيجة 1-1 بين المنتخبين.
وجاء تشكيل المنتخب كالتالي..
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: أسامة جلال- محمد عبد السلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح
الوسط: أكرم توفيق- إمام عاشور- رمضان صبحى- عبد الرحمن مجدي
الهجوم: مصطفى محمد
وجاء تشكيل منتخب الكاميرون، على النحو التإلى
حراسة المرمى: سيمون اموسولا
الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو
الوسط: أولنجا ، اتيكى ، أوم جويت
الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك
وتأهل منتخبنا الوطنى، إلى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.
وكان منتخب الأسود، قد نجح فى تحقيق ألفوز على منتخب مإلى فى المباراة الماضية، بنتيجة 1 – 0، بينما نجح منتخب ألفراعنة فى تجأوز منتخب غانا، بنتيجة 3 – 2.
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