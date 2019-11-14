شكرا لقرائتكم خبر عن إريك ايوك يسجل هدف التعادل للكاميرون أمام المنتخب الأولمبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إريك ايوك، لاعب الكاميرون، هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام المنتخب الوطني الاولمبي في الدقيقة 38، فى المباراة التى تجمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولى بالجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبد السلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- إمام عاشور- رمضان صبحى- عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

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وجاء تشكيل منتخب الكاميرون، على النحو التإلى

حراسة المرمى: سيمون اموسولا.

الدفاع: تشامبا، انابا، جونزاليس، مبازيو.

الوسط: أولنجا، اتيكى، أوم جويت.

الهجوم: سونى، فرانك ايفينا، إريك ايوك.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

وكان منتخب الأسود، قد نجح فى تحقيق ألفوز على منتخب مإلى فى المباراة الماضية، بنتيجة 1 – 0، بينما نجح منتخب ألفراعنة فى تجأوز منتخب غانا، بنتيجة 3 – 2.