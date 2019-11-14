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حسام البدري: فورمة المباريات السبب في التعادل أمام كينيا ..وسيكون هناك تغييرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن فورمة المباريات لبعض اللاعبين وغيابهم عن خوض مباريات لفترة طويلة مثل لاعبي الاهلي والزمالك جاء بالسلب علي مستوي اللاعبين في مباراة اليوم.

 

تابع البدري انه سيكون هناك تغييرات في تشكيل المنتخب في مباراة جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر.

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سقط المنتخب الوطني الأول في "فخ" التعادل المُحبط أمام كينيا حيث تعادل المنتخبين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب فى مستهل مشوار المنتخب ب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

 

تابع البدري ان التفاوت بين اللاعبين فى خوض المباريات اثر بالسلب علي أداء الفريق ولكنه يفكر لان في مباراة جزر القمر المقرر لها يوم ١٨ نوفمير.

سجل كهربا هدف منتخب مصر في الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكيني ميشيل أولونجا في الدقيقة 67.

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