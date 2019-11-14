شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: فورمة المباريات السبب في التعادل أمام كينيا ..وسيكون هناك تغييرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تابع البدري انه سيكون هناك تغييرات في تشكيل المنتخب في مباراة جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر.
تابع البدري ان التفاوت بين اللاعبين فى خوض المباريات اثر بالسلب علي أداء الفريق ولكنه يفكر لان في مباراة جزر القمر المقرر لها يوم ١٨ نوفمير.
سجل كهربا هدف منتخب مصر في الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكيني ميشيل أولونجا في الدقيقة 67.
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