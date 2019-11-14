شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر لقطة.. شاهد كيف أضاء كهربا مدرجات برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة سوبر كورة لحظة تسجيل محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الأول للفراعنة من مدرجات برج العرب فى شباك منتخب كينيا، فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021. أعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل الفراعنة التي يخوض مباراة كينيا فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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