شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يسجل الهدف الأول للمنتخب الاولمبي أمام الكاميرون .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مصطفي محمد في التسجيل الهدف الأول للمنتخب الاولمبي أمام الكاميرون في الدقيقة 28 في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة .

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون، على النحو التالى

حراسة المرمى: سيمون اموسولا

الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو

الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت

الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك

وتأهل المنتخب الاولمبي، إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

وكان منتخب الأسود، قد نجح فى تحقيق الفوز على منتخب مالى فى المباراة الماضية، بنتيجة 1 – 0، بينما نجح منتخب الفراعنة فى تجاوز منتخب غانا، بنتيجة 3 – 2.

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