شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك الجولة الـ 12 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بينما تقام الجولة الـ 13 غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور و الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع حوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .
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