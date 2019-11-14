شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك الجولة الـ 12 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على سموحة 38 /32 و أصحاب الجياد على الجزيرة 25 /24 و البنك الأهلى على الزهور 24 /21 و سبورتنج على محافظة الفيوم 33/17 و الحوار على 6 أكتوبر 28 /23 و الأهلى على جزيرة الورد 50 /21 و حدائق الأهرام على المعادى 26 /24 و الطيران على طلائع الجيش 24 /22 .

بينما تقام الجولة الـ 13 غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور و الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع حوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .