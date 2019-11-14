شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الجماهير المصرية تؤازر المنتخب الاولمبي أمام الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص أعداد كبيرة من الجماهير المصرية علي مؤازرة المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة .

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون، على النحو التالى

حراسة المرمى: سيمون اموسولا

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الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو

الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت

الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك

وتأهل منتخبنا الوطنى، إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

وكان منتخب الأسود، قد نجح فى تحقيق الفوز على منتخب مالى فى المباراة الماضية، بنتيجة 1 – 0، بينما نجح منتخب الفراعنة فى تجاوز منتخب غانا، بنتيجة 3 – 2.