شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد ابتسامة كهربا تميز أول ظهور له مع البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كاميرا سوبر كورة أول ظهور لمحمود عبد المنعم كهربا، بقميص المنتخب فى ملعب برج العرب. أعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل الفراعنة التي يخوض مباراة كينيا فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 . Advertisements وأسند اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للمدرب الشهير حسام البدري والذي يعاونه عدد من النجوم أمثال طاق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب للحراس، ومحمد بركات مديرا للفراعنة. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. شاهد ابتسامة كهربا تميز أول ظهور له مع البدرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.