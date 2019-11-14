شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

الخميس 14 نوفمبر 2019 مصر وكينيا لم يفلح المنتخب المصري تحت قيادة مدربه الجديد "حسام البدري" في تقديم أي شكل أو صورة مغايرة عن ما حدث خلال البطولة الأفريقية الماضية، حيث وقع الفراعنة بفخ التعادل خلال مباراة الافتتاح أماك كينيا بنتيجة هدف لمثله.

بينما في المباراة الثانية عن ذات المجموعة، والتي حقق خلالها منتخب جزر القمر فوزا مستحقا على توجو بهدف نظيف. Advertisements بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة السابعة عن تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ كالتالي: ١_ جزر القمر ٣ نقاط ٢_ مصر نقطة واحدة ٣_ كينيا صفر النقاط ٤_ توغو صفر النقاط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.