- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
حسم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، مصيره مع فريق ملعب حديقة الأمراء، بعد تلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية
وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن كيليان مبابي أعطى كلمته لباريس سان جيرمان بعدم الخروج في الصيف المقبل والاستمرار مع النادي لمدة موسم آخر على الأقل.
يذكر أن مبابي ارتبط اسمه بالانتقال إلي صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي فى التعاقد معه.
الجدير بالذكر ان عقد اللاعب الفرنسي سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف ٢٠٢١ ويحاول النادي الباريسي التجديد للاعب ولكن رغبة مبابي هو عدم التجديد في هذا الوقت .
كانت هذه تفاصيل خبر مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.