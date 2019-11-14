مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان 

الخميس 14 نوفمبر 2019

حسم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، مصيره مع فريق ملعب حديقة الأمراء، بعد تلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية

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وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن كيليان مبابي أعطى كلمته لباريس سان جيرمان بعدم الخروج في الصيف المقبل والاستمرار مع النادي لمدة موسم آخر على الأقل.

يذكر أن مبابي ارتبط اسمه بالانتقال إلي صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي فى التعاقد معه.

الجدير بالذكر ان عقد اللاعب الفرنسي سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف ٢٠٢١ ويحاول النادي الباريسي التجديد للاعب ولكن رغبة مبابي هو عدم التجديد في هذا الوقت .