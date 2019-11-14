تعرف على تشكيل مصر والكاميرون في بطولة أمم إفريقيا للشباب

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الخميس 14 نوفمبر 2019 منتخب مصر الاوليمبي يلتقي المنتخب الأوليمبي بمنتخب الكاميرون، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تشكيل الفريق لمواجهة اليوم وجاء كالأتي :- حراسة المرمى : محمد صبحي. خط الدفاع : أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام -أحمد أبو الفتوح. خط الوسط : كريم العراقي - أمام عاشور - أكرم توفيق - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي. Advertisements خط الهجوم : مصطفى محمد. وقد أعلن ريجوبيرت سونج المدير الفنى لمنتخب الكاميرون الأوليمبى عن تشكيلة فريقه، وجاء كالآتي: حراسة المرمى: سيمون اموسولا خط الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو خط الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك. يذكر أن المنتخب المصري قد حسم التأهل في الجولة الماضية أمام غانا بعد الفوز عليها بثلاثية مقابل هدفين، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل صدارة المجموعة. ويحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الكاميرون المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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