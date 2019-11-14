شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يقرر الرحيل في يناير القادم والان مع التفاصيل

الخميس 14 نوفمبر 2019 اقترب المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من مغادرة تشيلسي، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق الحالي فرانك لامبارد، الذي يتبع سياسة الإعتماد على اللاعبين الشباب.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت ان المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو يعطي موافقته للانتقال إلى إنتر ميلان في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. ويسعى جيرو للرحيل عن صفوف البلوز، والمشاركة أساسيا مع إنتر ميلان ليحافظ على فرصه في التواجد بقائمة منتخب فرنسا لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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