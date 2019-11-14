نيمار يحلم بالعودة الي برشلونة

الخميس 14 نوفمبر 2019

نيمار Advertisements

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن البىازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ما زال يحلم بالعودة لنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.



واضافت الصحيفة أن بعض لاعبي برشلونة الكبار تحدثوا عن ذلك داخل غرف خلع الملابس وأكدوا أن نيمار لم يلغي فكرة العودة إلى برشلونة.

وكان النجم البرازيلي قريب للعودة الي النادي الكتالوني الصيف الماضي وتوقفت المفاوضات بسبب مطالب النادي الباريسي المبالغ فيها ، والتي حرمت نيمار من العودة الي بيته القديم مرة اخري .