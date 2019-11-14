شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي امام الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة الكاميرون بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- إمام عاشور- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد.

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