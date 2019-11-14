اخبار الرياضه

مودريتش يلمح للإنتقال الي الدوري الايطالي 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مودريتش يلمح للإنتقال الي الدوري الايطالي  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

مودريتش يلمح للإنتقال الي الدوري الايطالي 

Advertisements
محمد حسين

صرح الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط لصحيفة "سكاي ايطاليا" بأنه يرغب في خوض تجربة احترافية في الدوري الايطالي .

واضاف ، احب الايطاليون لانهم لديهم عقلية تشبه عقلية الكروات ، واتابع ايضا الدوري الايطالي لان هناك الكثير من اصدقائي في المنتخب الكرواتي يلعبون هناك .

الجدير بالذكر ان النجم الكرواتي قد لا يعويل عليه المدرب الفرنسي زيدان كثيرا حيث يقحمه بديلا باستمرار ويعتمد علي الشاب فالفيردي اكثر منه وهو السبب الذي قد يؤدي الي رحيل مودريتش الي الدوري الايطالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مودريتش يلمح للإنتقال الي الدوري الايطالي  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا