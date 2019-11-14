مودريتش يلمح للإنتقال الي الدوري الايطالي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

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صرح الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد لصحيفة "سكاي ايطاليا" بأنه يرغب في خوض تجربة احترافية في الدوري الايطالي .



واضاف ، احب الايطاليون لانهم لديهم عقلية تشبه عقلية الكروات ، واتابع ايضا الدوري الايطالي لان هناك الكثير من اصدقائي في المنتخب الكرواتي يلعبون هناك .

الجدير بالذكر ان النجم الكرواتي قد لا يعويل عليه المدرب الفرنسي زيدان كثيرا حيث يقحمه بديلا باستمرار ويعتمد علي الشاب فالفيردي اكثر منه وهو السبب الذي قد يؤدي الي رحيل مودريتش الي الدوري الايطالي .