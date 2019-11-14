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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مودريتش يلمح للإنتقال الي الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
محمد حسين
صرح الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد لصحيفة "سكاي ايطاليا" بأنه يرغب في خوض تجربة احترافية في الدوري الايطالي .
واضاف ، احب الايطاليون لانهم لديهم عقلية تشبه عقلية الكروات ، واتابع ايضا الدوري الايطالي لان هناك الكثير من اصدقائي في المنتخب الكرواتي يلعبون هناك .
الجدير بالذكر ان النجم الكرواتي قد لا يعويل عليه المدرب الفرنسي زيدان كثيرا حيث يقحمه بديلا باستمرار ويعتمد علي الشاب فالفيردي اكثر منه وهو السبب الذي قد يؤدي الي رحيل مودريتش الي الدوري الايطالي .
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