شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد: الحظ لا يجلب الفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد أن مباراة فريقه أمام أوزبكستان لم تكن سهلة، مبيناً أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها المنتخب الخصم وضعتهم في موقف محرج.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة الأخضر أمس: «ردة فعل اللاعبين بعد ضربة جزاء المنتخب الأوزبكي كانت ممتازة، لم يتراجعوا وتعاملوا بشكل جيد».

وأضاف: «لا يمكن للحظ أن يجلب الانتصار، موهبة وإصرار اللاعبين هي الفيصل في الملعب، فمن شاهد الهدف الثالث يدرك ما قلت».

وأشار الفرنسي إلى أن هدفه واضح وهو التأهل عن هذه المجموعة والوصول إلى كأس آسيا، وأن أمنح المواهب فرصة لتكوين مجموعة قوية وشابة.