شكرا لقرائتكم خبر عن الشنيف: منتخبنا ظهر في 5 دقائق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)أكد المحلل الرياضي خالد الشنيف، بعد فوز منتخبنا على منتخب أوزبكستان مساء اليوم، أن الأهم في هذه المباراة الحصول على النقاط الثلاث، مؤكداً أن المنتخب لم يكن بتلك الصورة المطلوبة فنياً خلال مجريات شوطي المباراة.
وقال: «المنتخب تغير شكله بعد التغييرات التي قام بها المدرب، ولكنه تغيير طفيف»، وأضاف: «لايزال منتخبنا بعيداً عن مستواه، ولكن مع كثرة المباريات أتوقع أن يعود تدريجياً»، وزاد: «منتخبنا كانت لديه أخطاء عديدة، أهمها عدم المراقبة للاعبي المنتخب الأوزبكي بشكلٍ سليم، إضافة إلى تباعد الخطوط والبطء في صناعة الهجمة»، واختتم حديثه بقوله: «منتخبنا ظهر في الدقائق الخمس الأخيرة، إذ رأينا المنتخب يهاجم، ويضغط على حامل الكرة ما نتج عنه هدفين».
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