خالد جاسم لـ الخليج 365: الحلول الفردية أنقذت «الأخضر» من «الأوزبكي»

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) عبر قائد المنتخب البحريني سابقاً والمحلل الرياضي خالد جاسم النصف عن سعادته بفوز المنتخب السعودي على نظيره المنتخب الأوزبكي. عبر قائد المنتخب البحريني سابقاً والمحلل الرياضي خالد جاسم النصف عن سعادته بفوز المنتخب السعودي على نظيره المنتخب الأوزبكي. وقال جاسم في حديثه لـ«الخليج 365»: المباراة صعبة جداً، والمنتخب الأوزبكي صعب المواجهة على الأخضر السعودي، أسلوب الضغط العالي وتقارب الخطوط أوقع لاعبي المنتخب السعودي في أخطاء كثيرة، والواضح أن اللاعبين لم يكونوا مهيأين التهيئة الذهنية الصحيحة قبل المباراة، وهذا كان واضحا للجميع وخصوصاً من ناحية الأخطاء التي ظهرت وتسببت بدخول أهداف في مرمى المنتخب السعودي. وأضاف جاسم المنتخب السعودي كمجموعة ظهر بمستوى دون المتوسط، ومع ذلك استطاع الفوز في المباراة بالمهارة الفردية العالية، في دقائق معدودة استطاع المنتخب السعودي قلب الطاولة في وجه المنتخب الأوزبكي، والأهم من ذلك كله هو خطف النقاط الثلاث.



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