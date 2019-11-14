الفيصل متحدث رئيس في منتدى الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وسط مشاركة تتجاوز 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، وفيما تتضاعف أهمية التعاون والترابط والتكامل بين المؤسسات الرياضية ووسائل الإعلام، يستضيف منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كمتحدث رئيس في جلساته، حيث سيلقي الضوء على العلاقة بين الرياضة والإعلام والتداخل المحوري بينهما، ويتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير الإعلام الرياضي في المملكة. وينطلق المنتدى الذي تنظمه هيئة الصحفيين في العاصمة الرياض في الثاني من ديسمبر المقبل كأكبر حدث في المنطقة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج السعودية من 32 دولة حول العالم.

ويناقش المنتدى من خلال 40 جلسة و30 ورشة عمل عددا من المواضيع من بينها واقع الصناعة الإعلامية وتحدياتها التنظيمية والثقافية والعملية والتقنية والعوامل المؤثرة فيها، ودور صناعة المحتوى الإعلامي في تشكيل الرأي العام في البيئة الجديدة للاتصال، ودور التحول الرقمي للصناعة الإعلامية في تعزيز تنافسية وسائل الإعلام،.