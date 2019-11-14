الرياض تسهر على أنغام السامبا والتانجو ميسي يتقدم نجوم الأرجنتين ونيمار يغيب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعود نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لكرة القدم لمواجهة البرازيل وديا في سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية على ملعب الملك سعود في الرياض اليوم، فيما يغيب نجم السيليساو وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار الذي فضل المدرب تيتي عدم استدعائه رغم تعافيه من إصابة.

وهو العام الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه السعودية السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل بعد اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة) في جدة في 16 أكتوبر 2018، وانتهى بفوز صعب للمنتخب الأصفر بهدف وحيد سجله جواو ميراندا في الدقيقة الأخيرة، ضمن دورة دولية رباعية ضمت أيضا منتخبي السعودية والعراق.

وكررت البرازيل فوزها على الأرجنتين 2-صفر في نصف بطولة أمريكا الجنوبية التي استضافتها على أرضها في صيف العام الحالي، وتوجت بلقبها بالفوز على البيرو 3-1 في النهائي.

عودة ميسي

ولم يخض ميسي أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في 7 يوليو الماضي، وذلك بسبب إيقافه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه 50 ألف دولار على خلفية اتهامه الاتحاد القاري بالفساد، وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب نجمها فتعادلت مرتين وفازت في مثلهما.

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وعانى ميسي من إصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ثم من إصابة عضلية أخرى في سبتمبر.

وبعد عودته إلى الملاعب تألق «البرغوث» الصغير بشكل لافت وظهر في أفضل حالة بدنية له في الأسابيع الأخيرة، وآخرها أمام سلتافيغو في الدوري الإسباني بتسجيله ثلاثية «هاتريك» من رباعية الفوز 4-1، منها ركلتان حرتان، رافعا رصيده في هذه الفئة إلى 29 في «لا ليغا» في الأعوام الثمانية الأخيرة، وإلى 52 في مسيرته.

غياب نيمار

في الاتجاه الآخر، يغيب نيمار عن تشكيلة البرازيل للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية. وتعرض أغلى لاعب في العالم في 13 أكتوبر الحالي لإصابة عضلية في الفخذ خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا (1-1) أبعدته أربعة أسابيع عن الملاعب.

ورغم أن نيمار تعافى من الإصابة قبل المباراتين الوديتين فإن المدرب تيتي فضل عدم استدعائه لخوضهما.ففي الموسم الأول، غاب نيمار لأشهر بسبب كسر في مشط القدم اضطره للخضوع لعملية جراحية في بلاده، مما هدد مشاركته مع المنتخب في مونديال 2018، وعاد نيمار إلى الملاعب قبل أسابيع قليلة من انطلاق المونديال الروسي.

قبل المواجهة: