فيصل بن بندر يطلع على استعدادات رالي الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن أمس على الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإقامة رالي الرياض الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والذي سيقام في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الحالي، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وقدم المشرف العام على الراليات في المملكة عبدالله باخشب عرضا مفصلا عن رالي دكار السعودية، والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020، حيث سيصل الرالي إلى العاصمة الرياض في 10 يناير ويكون 11 يناير هو يوم راحة للمتسابقين، على أن تكون (القدية) هي المرحلة النهائية للرالي وموقع التتويج والحفل الختامي، وذلك يوم 17 يناير. وثمن دعم أمير منطقة الرياض ونائبه للفعاليات الوطنية، ومنها أنشطة رياضة السيارات.