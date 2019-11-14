السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - دبي
توج عداء المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، نور الصناع، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي.
وحقق الصناع الإنجاز بحلوله أولا في السباق الذي جرى أمس على مضمار ملعب نادي دبي للإعاقة بزمن 22 : 53 ثانية، ليحصد الأخضر الميدالية العالمية الثانية في البطولة بعد فضية عبدالرحمن القرشي في سباق 100 متر كراسي متحركة.
وعبر العداء نور الصناع عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه للمملكة، ورفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ورئيس هيئة الرياضة، مثمنا جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب معهم كلاعبين خلال فترة المعسكرات والتحضيرات التي سبقت المشاركة، متمنيا أن يواصل حضوره القوي في البطولات المقبلة.
وقال «الحمد لله على هذه الذهبية التي أتت بعد منافسة قوية من لاعبين مميزين عالميا رغم إصابتي قبل السباق وعدم خوضي للتدريبات في اليومين الماضيين».
كانت هذه تفاصيل خبر الصناع يتوج بذهبية العالم في 400 متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.