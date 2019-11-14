نجوم البرازيل يلتقطون صورا تذكارية مع شعار موسم الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقط نجوم المنتخب البرازيلي أمس صورا تذكارية مع شعار موسم الرياض، قبل أن تغادر البعثة إلى مقر إقامتها.

ووصلت بعثة السامبا أمس الأول إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لخوض مواجهة «السوبر كلاسيكو» المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يحتضن فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية متنوعة.

وتزخر تشكيلة منتخب أبناء «السامبا» التي وصلت الرياض لملاقاة المنتخب الأرجنتيني بعدد من أبرز نجوم اللعبة عالميا، يتقدمهم روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر وفيليب كوتينيو وتياقو سيلفا وجابرييل جيسوس.