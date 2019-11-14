جابها سالم 5 دقائق مجنونةْ .. تعيد للأخضر فنونه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

استعاد الأخضر فنونه ونجوميته المعهودة في 5 دقائق فقط، كانت كفيلة أن تعيد الفرح لأكثر من 30 مليون سعودي، بعدما رمى سالم الدوسري منتخب أوزبكستان في مقتل خلال الوقت الضائع للمباراة التي جمعت المنتخبين أمس وانتهت بفوز سعودي «3-2»، لينتزع الأخضر صدارة مجموعته الرابعة عقب الجولة الرابعة لمباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ضرب الأخضر عصافير عديدة في لقاء طشقند، رفع صيده إلى 8 نقاط، وعاد بفوز ثمين بعد أن قلب الطاولة على مضيفه منتخب أوزبكستان الذي تقدم من البداية، حيث بكر بالتسجيل عن طريق مهاجمه الدرو شوموردوف إثر خطأ جسيم من ياسر الشهراني في إبعاد الكرة من المناطق الخلفية (16)، وتمكن الأخضر من العودة سريعا عن طريق نقطة الجزاء بقدم سلمان الفرج (23) ليعود المنتخب الأوزبكي في تسجيل هدف التقدم عن طريق شكوروف (56) بعد اصطدام الكرة بيد ياسر الشهراني.

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ولم ييأس لاعبو الأخضر بعد تدخل الفرنسي هيرفي رينارد بتنشيط خطوط الأخضر بالدفع بعبدالعزيز البيشي ونواف العابد، ليدرك سلمان الفرج التعديل من تسديدة صاروخية (85) قبل أن يعود سالم الدوسري ليضيف الهدف الثالث للأخضر بطريقة سينمائية (90).

الفارق شاسع

وسع المنتخب السعودي الفارق بينه وبين منتخب أوزبكستان في لقاءات المنتخبين تاريخيا بعد أن سجل فوزه السادس في الـ11 مواجهة التي جمعتهما، بينما بقي الأوزبك على محصلتهم السابقة بأربع مباريات فوز مقابل تعادل وحيد بين المنتخبين.

كيف تصدر الأخضر؟