الإماراتي يدفع ثمن النقص العددي ويخسر من فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

دفع منتخب الإمارات ثمن تسرع حكم لقائه مع مضيفه المنتخب الفيتنامي بطرد أحد لاعبي الفريق الإماراتي ليضطر للعب بعشرة لاعبين لمدة 53 دقيقة، ليخسر بهدف أمام منافسه في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين عام 2023، والتي شهدت أيضا فوز ماليزيا 2 / 1 على ضيفتها تايلاند.

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وتأتي تلك الخسارة، لتضاعف من جراح المنتخب الإماراتي، الذي خسر 1 / 2 أمام مضيفه منتخب تايلاند في الجولة الماضية.

وارتفع رصيد المنتخب الفيتنامي إلى عشر نقاط ليتربع على الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند، فيما احتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد ست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب ماليزيا، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه، في حين تذيل منتخب إندونيسيا الترتيب بلا نقاط.

ولعب منتخب الإمارات بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة الـ37، عقب تلقي خليفة الحمادي بطاقة حمراء قاسية من الحكم الياباني إيدا جومبي، الذي أدار المباراة.