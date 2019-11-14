القرعة تضع السعودية والكويت وجها لوجه بكأس الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الدوحة

وضعت قرعة كاس الخليج لكرة القدم «خليجي 24» منتخبي السعودية والكويت صاحبي أكبر رصيد في البطولة وجها لوجه في المجموعة الثانية، التي ضمت بجانبهما كلا من منتخبي عمان والبحرين، في حين جاءت الإمارات في المجموعة الأولى مع قطر واليمن والعراق، حيث تقام فعاليات البطولة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

وبخلاف المنتخبين القطري والعماني اللذين وضعا على رأس المجموعتين ، صنفت المنتخبات الستة الأخرى في البطولة إلى ثلاثة مستويات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وسحبت القرعة بحيث ضمت كل مجموعة فريقا واحدا من كل مستوى بالمستويات الثلاثة.

وكانت القرعة أجريت الشهر الماضي بين منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن حيث كان مقررا أن تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة، ولكنها أعيدت اليوم بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي للعبة أمس الثلاثاء على طلب اتحادات السعودية والإمارات والبحرين بالمشاركة في هذه النسخة.

وطبقا للقرعة التي أجريت اليوم ، ضمت كل مجموعة ثلاثة منتخبات سبق لها الفوز باللقب، فيما لم يحصل الفريق الرابع على اللقب من قبل حيث لم يسبق للبحرين واليمن الفوز باللقب الخليجي.

Advertisements

وتقام فعاليات البطولة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

المجموعة الأولى:

قطر- الإمارات- اليمن- العراق

المجموعة الثانية:

عمان - السعودية - الكويت - البحرين