تعادل البحرين وهونج كونج آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - هونج كونج تعادل منتخب البحرين مع منتخب هونج كونج بدون أهداف أمس، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، موقتا، كما رفع منتخب هونج كونج رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.



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