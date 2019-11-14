مدرب الاتحاد: امنحوني الوقت قبل الحكم على لاعبيكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

طالب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تين كات بمنحه الوقت الكافي لمتابعة مستويات وإمكانات لاعبيه كافة قبل الحكم عليهم.

ولم يبد رأيه بأي لاعب في حديثه مع الجهاز الإداري من خلال إدارته لمواجهة الرياض الوحيدة أو خلال التدريبات والمناورات الكروية، وستشاركه إدارة النادي القرارات المصيرية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولن تمنحه الصلاحيات كافة.

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ميدانيا، انضم المحترفان المغربيان الدوليان كريم الأحمدي ومروان داكوستا لتدريبات الفريق الأول الكروي، بعد شفائهما من الإصابة التي منعتهما من المشاركة في مواجهة فريق نادي الرياض ضمن دور الأربعة والستين من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واشتمل المران على تدريبات لياقية مكثفة بمتابعة المدير الفني تين كات، والتي أقيمت في ملعب النادي الرئيسي على عكس العادة التي جرت مع الأجهزة الفنية السابقة حينما كانوا يقيمونها في صالة الحديد.

ويواصل المدافع عمار الدحيم برنامجه اللياقي المكثف، والذي بدأه منذ أسابيع بعد شعوره بآلام في ركبته.