قرعة خليجي 24 تضع السعودية في المجموعة الثانية مع الكويت وعمان والبحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أسفرت قرعة النسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) ، التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة عن تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتي الدور الأول للبطولة ، حيث وضعت السعودية في المجموعة الثانية مع الكويت وعمان والبحرين.
وشملت المجموعة الأولى قطر ، الإمارات ، اليمن ، العراق ،وتقام فعاليات البطولة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل.
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