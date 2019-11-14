شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل اهداف الزمالك كل من: كريم بامبو في الدقيقة ٢٦ ويوسف اوباما في الذقيقة ٣٣ من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة ٣٥ وشيكابالا في الدقيقة ٤١.. وأضاف السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 46 ثم حسين فيصل السادس في الدقيقة الـ 51 وأخيرا مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.. بينما سجل الاميرية هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٧.
ومع بداية الشوط الثاني أجرى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بعض التغييرات بنزول محمد عبد الشافي بدلا من محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفي فتحي بدلا من يوسف أوباما وحسين فيصل بدلا من محمد حسن.
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