شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب النادي.

سجل اهداف الزمالك كل من: كريم بامبو في الدقيقة ٢٦ ويوسف اوباما في الذقيقة ٣٣ من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة ٣٥ وشيكابالا في الدقيقة ٤١.. وأضاف السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 46 ثم حسين فيصل السادس في الدقيقة الـ 51 وأخيرا مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.. بينما سجل الاميرية هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٧.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بعض التغييرات بنزول محمد عبد الشافي بدلا من محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفي فتحي بدلا من يوسف أوباما وحسين فيصل بدلا من محمد حسن.