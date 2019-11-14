الظهور الأول لمحمود كهربا مع منتخب مصر بعد أزمة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل مصر ضد كينيا

شهدت مباراة مصر ضد كينيا المقامة حاليا باستاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الأولي بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021، الظهور الأول لمحمود كهربا بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك وانتقاله لنادي أفيس البرتغالي دون أذن القلعة البيضاء.

كهربا ورصدت كاميرا الخليج 365، ظهور محمود كهربا أثناء إجراء لاعبي المنتخب الوطني عمليات الإحماء استعدادا لانطلاق مباراة كينيا. وأعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل الفراعنة التي يخوض مباراة كينيا . Advertisements وجاء التشكيل على النحو التالى : حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – قفشة خط الهجوم: كهربا وأسند اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للمدرب الشهير حسام البدري والذي يعاونه عدد من النجوم أمثال طارق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب للحراس، ومحمد بركات مديرا للفراعنة.

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