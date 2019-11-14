شكرا لقرائتكم الجماهير تهاجم لاعبي منتخب الفراعنة بعد السقوط في فخ التعادل مع كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجمت الجماهير المتواجدة بإسناد برج العرب لاعبي منتخب مصر الاول بعد التعادل ١/١ امام كينيا في الجولة الأولي لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ التي ستقام بالكاميرون . وسقط المنتخب الوطني الأول في "فخ" التعادل المُحبط أمام كينيا حيث تعادل المنتخبين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب فى مستهل مشوار المنتخب ب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 . سجل كهربا هدف منتخب مصر في الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكيني ميشيل أولونجا في الدقيقة 67.

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