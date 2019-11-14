مصر ضد كينيا.. التعادل السلبي ييفرض نفسه في ربع ساعة...

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جدة - عمرو شويل مصر ضد كينيا

فرض التعادل السلبي نفسه على الربع ساعة الأولى من مباراة مصر ضد كينيا في المواجهة المقامة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وسيطر المنتخب على مجريات الربع ساعة بالكامل الا ان اصابة حارس كينيا دفعت الجهاز الفني للفريق يدفعون بالحارس البديل. أعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل الفراعنة التي يخوض مباراة كينيا فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 . وأسند اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للمدرب الشهير حسام البدري والذي يعاونه عدد من النجوم أمثال طاق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب للحراس، ومحمد بركات مديرا للفراعنة. مصر ضد كينيا

وجاء التشكيل على النحو التالى : Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – قفشة خط الهجوم: كهربا

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